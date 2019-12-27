27 Aralık altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

27 Aralık altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Geleneksel birikim aracı altın fiyatları yukarı yönlü yükselişine devam ediyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 artışla 288,00 liradan tamamlarken, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288 lira oldu.27 Aralık altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? diye araştıranlar için altın fiyatları canlı, anlık haberimizde..

27 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 288,94 liradan satışta 289,07 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 461,93 liradan satışta 473,48 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN KAPANIŞTA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 artışla 288,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 286,50 286,70 287,80 288,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.888,00 1.909,00 1.897,00 1.918,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 261,00 265,00 263,00 267,00

Lira(Tam) Ziynet 1.845,00 1.865,00 1.854,00 1.874,00

Yarım Ziynet 923,00 933,00 927,00 937,00

Çeyrek Ziynet 461,00 466,00 464,00 469,00

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 288 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 287,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 288 liradan, bin 897 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 918 liradan, 263 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267 liradan, bin 854 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 874 liradan, 927 liradan alınan Yarım Ziynet 937 liradan ve 464 liradan alınan Çeyrek Ziynet 469 liradan satıldı.