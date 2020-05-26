26 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Engelli ve bakıma muhtaç kişilere ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına verilen evde bakım maaşı ödemeleri hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. 26 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri il il gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşı ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.



26 MAYIS 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!



15 Mayıs Cuma günü itibarıyla bazı illerde evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. İşte yatırılan iller...

1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Karabük

4- Sakarya 5- Tokat 6- Samsun

7- Kırşehir 8- Kırklareli 9- Edirne

10- Aksaray 11- Isparta 12- Zonguldak

13- Malatya 14- Ankara 15- Diyarbakır

16- Tekirdağ 17- Afyonkarahisar 18- İstanbul

19- Muğla 20- Konya 21- Bilecik

22- Manisa 23- Hatay 24- Denizli

25- Şanlıurfa 26- Ordu 27- Mersin

28- Antalya 29- Sivas 30- Giresun

31- İzmir 32- Balıkesir 33- Uşak

34- Çanakkale 35- Osmaniye

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım parası ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor . TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.