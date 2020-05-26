26 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan yaşlıların ailelerinin yanında ayrılmamaları amacıyla onlara maddi anlamda destek sağlanmasını amaçlayan bakım ücretleri il il hesaplara yatırılıyor. 26 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Engelli ve bakıma muhtaç kişilere ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına verilen evde bakım maaşı ödemeleri hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. 26 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri il il gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşı ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
26 MAYIS 2020 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
15 Mayıs Cuma günü itibarıyla bazı illerde evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. İşte yatırılan iller...
1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Karabük
4- Sakarya 5- Tokat 6- Samsun
7- Kırşehir 8- Kırklareli 9- Edirne
10- Aksaray 11- Isparta 12- Zonguldak
13- Malatya 14- Ankara 15- Diyarbakır
16- Tekirdağ 17- Afyonkarahisar 18- İstanbul
19- Muğla 20- Konya 21- Bilecik
22- Manisa 23- Hatay 24- Denizli
25- Şanlıurfa 26- Ordu 27- Mersin
28- Antalya 29- Sivas 30- Giresun
31- İzmir 32- Balıkesir 33- Uşak
34- Çanakkale 35- Osmaniye
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde Bakım parası ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor . TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.