Altın fiyatları son zamanların en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Altın piyasası gün içerisinde oldukça hareketli olabiliyor. 26 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

26 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 378,56 TL'den alınıp, 378,64 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 614,70 TL'den alınıp, 623,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.229,40 TL'den alınıp, 1.245,50 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.447,50 TL'den alınıp, 2.483,50 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.479,97 TL'den alınıp, 2.516,45 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 378,65 TL'den alınıp, 378,74 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 615,20 TL'den alınıp, 623,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.227,30 TL'den alınıp, 1.243,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.443,30 TL'den alınıp, 2.479,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.475,77 TL'den alınıp, 2.512,15 TL'den satılıyor.