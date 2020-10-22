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  • 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları sorgulama
22 Ekim 2020 Perşembe 11:52 | Son Güncelleme:

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları sorgulama

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları sorgulama

26. dönem POMEM sonuçları belli oldu. POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları Polis Akademisi tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.

26. dönem POMEM sonuçları belli oldu. POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları Polis Akademisi tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

26. DÖNEM POMEM 1. YEDEK ADAY YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"26. Dönem POMEM 1. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 26. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan lisans mezunu (572) erkek, ön lisans mezunu (132) erkek, lisans mezunu (16) kadın, ön lisans mezunu (8) kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur."

27. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

27. dönem POMEM başvurusu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene başvurular 14-15 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

KOnuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

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