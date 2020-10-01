26. dönem POMEM giriş sınavı planlama sonuçları açıklandı! POMEM sonuçları sorgulama ekranı

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı. POMEM giriş sınavı planlama sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nin resmi internet sayfasında duyuruldu. Yapılan açıklamada sonuçların e-devlet sistemi üzerinden öğrenebileceği bildirildi. Yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

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26 DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI PLANLAMA SONUÇLARI

26. dönem POMEM giriş sınavı planlama sonuçları, Polis Akademisi'nin resmi internet sayfasında açıklandı. Yedek planlamalara ilişkin sonuçların da yine burada duyurulacağı bildirildi. Polis Akdemi tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"26.Dönem POMEM Giriş Sınavı planlama sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur."

POMEM 27. DÖNEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. dönem POMEM alımları için henüz net bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

26. dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 4 Ekim tarihinde başlayacak.