254 milyon liralık satışla ‘Nef'es

Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan hareketlilik satışlara yansıdı. ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla faiz desteği ve 24 ay ödemesiz dönem gibi çok sayıda fırsatın sunulduğu bu dönemde, tüketicilerin Kovid-19 salgını nedeniyle erteledikleri taleplerini hızla öne aldıklarını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Konut desteği kapsamında, birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle başlatılan kampanya sektöre adeta nefes verdi. Sadece biz 16 günde 254 milyon TL’lik satış rakamına ulaştık. Bu sürede 202 ünitenin satışını gerçekleştirdik” dedi.

%5 BÜYÜME BEKLENTİSİ



1 Ocak -15 Haziran arası cirolarının da 610 milyon TL’ye ulaştığını kaydeden Timur, “Bu yıl yola 1 milyar TL’lik bir ciro beklentisiyle çıkmıştık. Ama hedefimizi yukarı yönlü revize edeceğiz” diye konuştu. Timur, Bu şekilde giderse, yıl sonunda geçen yılın en az yüzde 5 üstünde konut satışına ulaşılabilir” dedi. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de, şunları kaydetti: “Hazır video konferans çözümlerini kullanmak yerine Nef’e özel olarak tasarlanan Nef Online, sektörde en kapsamlı dijital satış ofisi olarak da dikkat çekiyor. Nef Online üzerinden mart-mayıs arası 2 aylık dönemde 900’ün üzerinden dijital sunum yaptık ve 52 milyon liralık satış cirosuna ulaştık.”

ANADOLU’YA KONUT VE YURT



Erden Timur ayrıca, “Novu Merter’deki 1000 yataklı yurdumuz 4 yıldır çalışıyor. İstanbul’da yükseköğrenimde 1 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi var. Sütlüce ve Kağıthane’de iki yeni Novu için çalışmamız devam ediyor. Eskişehir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi lokasyonlarda da yurt ve konut projeleri geliştirmek üzereyiz” ifadelerini kullandı.