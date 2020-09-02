250 milyon dolarlık krediyle ekonomiye yeni destek

Bu kapsamda Dünya Bankası’yla anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki krediyle VakıfBank, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlayarak, reel ekonomiyi finanse etmeye devam edecek.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Dünya Bankası’yla 2010 yılında başladığımız ve uzun süredir devam eden iş ilişkimize, yeni bir halka daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. 23 yıl vadeyle temin edeceğimiz 250 milyon dolar tutarındaki yeni kredimiz Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı” ifadelerini kullandı.