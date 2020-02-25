25 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. 25 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Dün altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 333 lira seviyelerinde alıcı buldu.Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi. 25 Şubat'ta ise gram altın 325 liradan alınıyor, 325 liradan satılıyor.

25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 325 liradan alınıyor, 325 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 521 liradan alınıyor, 534 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2085 liradan alınıyor, 2130 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1042 liradan alınıyor, 1068 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 333 lira seviyelerinde alıcı buldu.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 333,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.