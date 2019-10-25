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  3. 25 Ekim altın fiyatları canlı, güncel.. Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatları..

25 Ekim altın fiyatları canlı, güncel.. Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatları..

25 Ekim altın fiyatları canlı, güncel.. Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatları..

25 Ekim altın fiyatları arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem döviz hem altın yatırımcıları 24 Ekim tarihinde yapılan Merkez Bankası toplanıtısını bekliyordu. Banka politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti. Altın fiyatlarında değişiklik oldu mu? merak ediliyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 278,00 liradan tamamladı. 25 Ekim altın fiyatları haberimizde..

 

25 Ekim altın fiyatları canlı, güncel olarak takip ediliyor. Yatırım araçlarından en çok tercih edilenler arasında yer alan altın güncel olaylardan etkileniyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira olurken, gram altın 0,40 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü.   Son dakika gram altın, çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. 25 Ekim altın fiyatları sizlerle..

25 EKİM ALTIN FİYATLARI

Gram altış bugünn alışta 279,60 liradan satışta 279, 70liradan,

Çeyrek altın ise alışta 447,42 liradan satışta 458,63 liradan işlem görüyor. 

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 278,00 liradan tamamladı.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 278,00 liradan işlem gördü.      
         
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                           ÇARŞAMBA              PERŞEMBE              
                           Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   276,70     276,90     277,80     278,00     
Cumhuriyet Ata Lira        1.824,00   1.845,00   1.831,00   1.852,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       252,50     256,50     253,50     257,50     
Lira(Tam) Ziynet           1.782,00   1.802,00   1.789,00   1.809,00   
Yarım Ziynet               891,00     901,00     895,00     905,00     
Çeyrek Ziynet              446,00     451,00     447,00     452,00     

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.  İstanbul Kapalıçarşı’da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

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