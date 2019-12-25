25 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

25 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altın aynı zamanda düğünlerde hediyeleşme aracı olarakta tercih ediliyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altın gözde haline geldi. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285 lira oldu. 25 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı ve gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık haberimizde..

25 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları bugün alışta 286,17 liradan satışta 286,27 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 457,95 liradan satışta 469,40 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 artışla 285,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,80 284,00 284,80 285,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.871,00 1.892,00 1.877,00 1.898,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,00 263,00 260,00 264,00

Lira(Tam) Ziynet 1.828,00 1.848,00 1.834,00 1.854,00

Yarım Ziynet 914,00 924,00 917,00 927,00

Çeyrek Ziynet 457,00 462,00 459,00 464,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 284,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285 liradan, bin 877 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 898 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 834 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 854 liradan, 917 liradan alınan Yarım Ziynet 927 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.