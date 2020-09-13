25-34 yaş aralığı hisseye yöneldi! Borsacı gençlik

Türkiye’de sermaye piyasalarına ilgi her geçen gün artıyor. Ağustos sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini görürken hem portföy artışında hem de yatırımcı sayısında en fazla artış gençlerde görüldü. Ocak-ağustos döneminde portföy değerini en çok artıran grup yüzde 176 ile 25-29 olurken, bu yaş grubunun portföy değeri 8 ayda 1 milyar 719 milyon liradan 4 milyar 753 milyon liraya yükseldi.

488 BİN ARTIŞ VAR



Yılbaşından bu yana bütün yaş gruplarında yatırımcı sayısı yükselirken en fazla artış 98 bin 327 kişiyle 30-34 grubunda yaşandı. Bu yaş grubunu 88 bin 183 kişiyle 25-29 yaş grubu takip etti. Böylece borsaya yıl başından bu yana 25-34 yaş aralığında 186 bin genç yatırımcı geldi. Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’daki toplam yerli yatırımcı sayısı ise 488 bin 138 yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 41’lik artışa işaret etti. Ağustostaki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 13 aydır artarken, bu dönemde aylık bazda ortalama 40 bin 500 yatırımcı Borsa İstanbul’la tanıştı.

YABANCININ TUTUMU



Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul’da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı ise son dönemde düşüş eğilimi gösterirken, ağustosta 43 azalarak 1.277’ye geriledi. Bununla birlikte Borsa İstanbul’da yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 9 aydır artıyor.

EN ÇOK KÜÇÜK OYUNCULARIN PORTFÖYÜ ARTTI



MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, gerçek kişiler arasında ağustosta portföy değeri en çok artan grup yüzde 7.9 ile 10 bin lira ve altı portföye sahip bulunanlar oldu. Yatırımcısı sayısı 495 binden 522 bine çıkan 10 ila 100 bin liralık portföy dilimindeki yüzde 5.5’lik değişim, bu alandaki en yüksek artışa işaret etti.

MOBİL UYGULAMALAR ETKİLİ OLDU



Borsa İstanbul’daki Hisse Senedi Piyasası son dönemdeki performansıyla yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul’a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda’ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım’a ise 27 kat talep talep geldi. Analistler, son dönemde düşen faiz oranlarının yatırımcıları getiri arayışına yönlendirdiğini, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi.