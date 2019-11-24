24 Kasım altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 24 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar fiyatlardaki oynamaları merak ediyorlar. Fiyat açıklamalarına göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,44 azalışla 270,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.800,00 lira oldu. 24 Kasım altın fiyatlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

24 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Kasım’da gram altın 268 TL’den alınıyor, 268 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 429 TL’den alınıyor, 440 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 859 TL’den alınıyor, 880 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1718 TL’den alınıyor, 1756 TL’den satılıyor.

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,15 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,44, avro/TL yüzde 0,30 ve dolar/TL yüzde 0,42 düşüş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 107.495,10, en düşük 106.019,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 artışla 106.588,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,44 azalışla 270,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.800,00 lira oldu. Geçen hafta 441,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 440,00 liraya düştü.

Bu hafta dolar yüzde 0,42 değer kaybederek 5,7220 liraya, avro yüzde 0,30 azalarak 6,3290 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile hisse senedi fonları oldu.