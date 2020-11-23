23 Kasım 2020 Pazartesi 12:37 | Son Güncelleme:
24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu salı neler var?
24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM her hafta salı ve cuma günleri yeni katalog yayınlayarak birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. BİM'de bu salı temizlik ürünleri ile gıda ürünlerinde indirim yapılıyor. 70'li Pril Bulaşık Makinesi Tableti 39,90 TL'den, Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 34,90 TL'den, Marc Banyo/ Mutfak Temizleyici 9,95 TL'den satılıyor. İşte 24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM haftanın iki günü indirimli ve kaliteli aktüel ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. BİM'de bu salı temizlik ürünleri ile gıda ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. BİM 24 Kasım kataloğuna göre, Pınar Dana Uzun Sosis 9,95 TL'den, Doğa Kova Tuzlu Tereyağı 44,90 TL'den, Wellnax WC Blok 4,95 TL'den, Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL'den satılıyor. 24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...