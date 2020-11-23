24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'de bu salı neler var?

24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM haftanın iki günü indirimli ve kaliteli aktüel ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. BİM'de bu salı temizlik ürünleri ile gıda ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. BİM 24 Kasım kataloğuna göre, Pınar Dana Uzun Sosis 9,95 TL'den, Doğa Kova Tuzlu Tereyağı 44,90 TL'den, Wellnax WC Blok 4,95 TL'den, Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL'den satılıyor. 24 Kasım 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...