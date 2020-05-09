23.5 milyarlık ticari kredi için erteleme

VakıfBank, Mart 2020 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, hazırladıkları 9 maddelik ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketi kapsamında sağladıkları desteklere dikkat çekti. Üstünsalih, “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 43 bin müşterimizin 23.5 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Yaklaşık 346 bin bireysel müşterimizin, toplam 17.7 milyar TL kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik” diye konuştu.

394 MİLYAR TL DESTEK

İlk çeyrekte VakıfBank’ın reel ekonomiye 394 milyar TL destek sağladığını vurgulayan Üstünsalih, toplam nakdi kredilerin ise yüzde 13.6 büyüyerek 312 milyar TL’yi aştığını belirtti. Üstünsalih, “Mevduatlarımız, ilk üç ayda yaklaşık yüzde 7 artarak 269 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Üstünsalih, şöyle konuştu: “Bankamız tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan ocak ayındaki 750 milyon dolarlık ihraç, nisan başında ICBC Türkiye’den yüzde 130 oranında yenilediğimiz 325 milyon dolarlık kredi, muhabir bankalarımızla gerçekleştirdiğimiz 470 milyon doların üzerinde bilateral ve post finansman işlemlerimiz ve yeni bankaları da işleme dahil ederek yenilediğimiz 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi gibi başarılı işlemlere imza attık. Böylece yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan en çok kaynak getiren banka olduk.”

MOBİL İŞLEM SAYISI %42 ARTTI



Salgın döneminde dijital kanallardaki işlem sayıları ve hacimlerinde önemli artışlar yaşandığını vurgulayan Üstünsalih, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz VakıfBank Mobil’i bu süreçte daha aktif kullandı ve bu kanaldan yapılan toplam işlem sayısı nisanda yılın ilk üç ayının ortalamasına göre yüzde 42 arttı. Şube dışı kanallardan gerçelleştirdiğimiz işlemlerin toplam içindeki payı da yüzde 94’e ulaştı.”