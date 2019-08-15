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  3. 231 öğrenci daha yurtdışına nükleer eğitim için gidiyor

231 öğrenci daha yurtdışına nükleer eğitim için gidiyor

231 öğrenci daha yurtdışına nükleer eğitim için gidiyor

Enerji Bakanlığı 328 öğrenciyi nükleer enerji ve maden alanında yurtdışı eğitimine gönderiyor. Öğrencilerin 231’i nükleer enerji, 84’ü maden, 13’ü de enerji verimliliği eğitimi görecek. 

MİRAY ÇİMEN

Enerji yatırımlarını milli beyinlere emanet etmek isteyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bu kapsamda çalışmalarına hızla devam ediyor.  Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye’deki yerlileştirme, know-how teknolojisini geliştirmeyi hedefleyen Bakanlık, 328 öğrenciyi daha yurt dışında eğitime gönderiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca verilen Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla 328 öğrenci yurtdışında enerji alanında lisansüstü eğitim almaya hak kazanacak. 

Bu çerçevede 231’i nükleer enerji, 84’ü maden, 13’ü ise enerji verimliliği alanlarında olmak üzere toplam 328 öğrenci ABD, Kanada, Avustralya, İsveç, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, Japonya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş üniversitelerde eğitimi görecek. 

SON TARİH 26 AĞUSTOS

Yurtdışına gönderilecek adayların başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS, http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden alınmaya başlandı. 7-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında burs için başurular kabul edilecek.

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