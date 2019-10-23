23 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, güncel..

23 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor.Altın fiyatları gündem gelişmeleriyle birlikte düşüş veya artış olarak değişimler yaşıyor.İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü. 23 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? diye merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, güncel olarak haberimizde yer alıyor..

23 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 278,03 liradan satışta 278,11 liradan, çeyrek altın ise alışta 444,92 liradan satışta 456,05 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 278,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279 liradan, bin 837 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 858 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 816 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6,5 saat süren zirve sonrası ortak açıklama yaptı.

Taraflar, 10 maddelik bir anlaşma metninde mutabık kaldı. Buna göre; bugün saat 12.00'den başlamak üzere 150 saat içinde PKK/YPG'li teröristler sınırdan 30 kilometre dışarı çıkarılacak. Bu süre sonunda (statükosunun devam etmesine karar verilen) Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğu ve batısındaki 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus askerleri ortak devriye yapacak.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının olduğu haftada, Suriye kaynaklı haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin ise altının ons fiyatı açısından önem taşıdığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.