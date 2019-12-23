23 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları..

23 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yeni haftaya başlarken gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günükapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü. 23 Aralık 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak edenler için şşte gram altın, çeyrek altın fiyatları..

23 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alışta 282,76 liradan satışta 282,86 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise bugün alışta 452,52 liradan satışta liradan 463,85 işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,00 282,20 282,50 282,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.858,00 1.879,00 1.862,00 1.883,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00 261,00 257,65 261,65

Lira(Tam) Ziynet 1.816,00 1.836,00 1.819,00 1.839,00

Yarım Ziynet 908,00 918,00 910,00 920,00

Çeyrek Ziynet 454,00 459,00 455,00 460,00