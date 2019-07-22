Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 Temmuz altın fiyatları ne kadar?

22 Temmuz altın fiyatları ne kadar? merak edilen konular arasında bulunuyor. Yatırım araçlarından biri olarak kullanılan altın, her gün artış ve iniş olarak dalgalanmalar yaşıyor. Altınları olan vatandaşlar 22 Temmuz altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. 22 Temmuz altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin artmasıyla altının ons fiyatı 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Daha sonra Fed'den gelen açıklamalarla 50 baz puanlık indirim ihtimalinin düşürülmesiyle değer kaybeden altının ons fiyatı şu dakikalarda Asya piyasalarında yatay seyirle 1.426,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu.