22 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Mayıs çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları kaç TL?

22 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın piyasası oldukça hareketli dakikalar geçirebiliyor. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları anlık olarak hareketleniyor. 22 Mayıs çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları kaç TL? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 377,10 TL'den alınıp, 377,20 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 612,20 TL'den alınıp, 620,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.224,40 TL'den alınıp, 1.241,10 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.437,00 TL'den alınıp, 2.474,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.469,47 TL'den alınıp, 2.507,15 TL'den satılıyor.

DÜN (21 MAYIS) ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 380,26 TL'den alınıp, 380,36 TL'den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 618,10 TL'den alınıp, 625,30 TL'den satılıyordu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.233,80 TL'den alınıp, 1.249,30 TL'den satılıyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.456,60 TL'den alınıp, 2.506,30 TL'den satılıyordu.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.500,67 TL'den alınıp, 2.546,85 TL'den satılıyordu.