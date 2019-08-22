22 Ağustos dolar kuru bugün ne kadar? Serbest piyasa dolar kuru ne kadar, kaç TL?

22 Ağustos dolar kuru bugün ne kadar? sorusu dolar yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Global bir para birimi haline gelen dolardaki dalgalanma her gün değişiyor. Dün yayımlanan Fed'in toplantı notlarının ardından dolar endeksi yükselişe geçti. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira oldu.22 Ağustos dolar kuru bugün ne kadar? diye merak edenler için 22 Ağustos son dakika dolar kuru ve serbest piyasa dolar kuru haberimizde..

22 AĞUSTOS DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7420 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 5,7010 ve en yüksek 5,7390 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 5,7215'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,7420 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,3770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,9570'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesinin ise dün 1,11 kritik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdüğü, yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1080 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanaklarından, bankanın faiz patikasına ilişkin net bir sinyal alınamadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole'da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

Ticaret savaşı endişeleri ile jeopolitik risklerin gündemde kaldığını, bu durumun dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in takip edileceğini, 5,6950'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7410 5,7420

Avro 6,3680 6,3690

Sterlin 6,9430 6,9780

ANKARA

ABD Doları 5,7000 5,7600

Avro 6,3050 6,3750

Sterlin 6,8460 7,0200

SERBEST PİYASA DOLAR KURU

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, avro 6,3560 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7260 liradan alınan dolar, 5,7280 liradan satılıyor. 6,3540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3560 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3470 lira olmuştu.