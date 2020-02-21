21 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, perşembe kapanışta çeyrek altın 515,00 lira, Cumhuriyet altını 2.109,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 1,12 yükselişle 317,00 liradan işlem gördü. 21 Şubat’ta ise yükseliş devam ediyor.

21 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 319 liradan alınıyor, 319 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 510 liradan alınıyor, 523 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2043 liradan alınıyor, 2088 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1021 liradan alınıyor, 1047 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 artışla 317,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, perşembe kapanışta çeyrek altın 515,00 lira, Cumhuriyet altını 2.109,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 1,12 yükselişle 317,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 313,30 313,50 316,80 317,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.065,00 2.086,00 2.088,00 2.109,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 286,00 290,00 289,00 293,00

Lira(Tam) Ziynet 2.018,00 2.038,00 2.040,00 2.060,00

Yarım Ziynet 1.009,00 1.019,00 1.020,00 1.030,00

Çeyrek Ziynet 504,00 509,00 510,00 515,00