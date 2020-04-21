21 Nisan 2020 altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? Canlı anlık altın fiyatları

21 Nisan 2020 altın fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle fiyatlarında anlık olarak değişiklikler olan altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Canlı ve anlık altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 379,44 TL'den alınıp, 379,58 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 609,60 TL'den alınıp, 623,60 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.431,60 TL'den alınıp, 2.490,40 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.464,07 TL'den alınıp, 2.523,35 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.217,00 TL'den alınıp, 1.248,40 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Gram 374,64 TL'den alınıp, 374,70 TL'den satılıyor.

Çeyrek 603,40 TL'den alınıp, 617,30 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altını 2.408,40 TL'den alınıp, 2.466,80 TL'den satılıyor.

Reşat Altını 2.440,87 TL'den alınıp, 2.499,75 TL'den satılıyor.

Yarım altın 1.204,20 TL'den alınıp, 1.235,30 TL'den satılıyor.