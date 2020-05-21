Güncel altın fiyatları tüm herkes tarafından merak ediliyor. 21 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın yatırımı yapmak isteyen, hediyelik altın almak isteyenler ile ekonomistler tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarına güncel olarak haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 379,82 TL'den alınıp, 379,97 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 617,10 TL'den alınıp, 625,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.233,80 TL'den alınıp, 1.249,30 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.456,60 TL'den alınıp, 2.506,30 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.500,67 TL'den alınıp, 2.546,85 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 381,67 TL'den alınıp, 381,78 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 617,10 TL'den alınıp, 628,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.234,00 TL'den alınıp, 1.257,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.456,60 TL'den alınıp, 2.506,30 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.500,67 TL'den alınıp, 2.546,85 TL'den satılıyor.