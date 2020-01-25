21 bin müteahhit sınıflandırıldı

Yapı müteahhitlerine belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri dikkate alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 grupta yetki belgesi numarası verildi. 20 bin 853 müteahhidin 156’sı A grubu, 52’si B grubu, 73’ü C grubu, 109’u D grubu, 336’sı E grubu, 1337’si F grubu, 850’si G grubu, 17 bin 486’sı ise H grubunda belge numarası sahibi oldu.