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21 bin müteahhit sınıflandırıldı

21 bin müteahhit sınıflandırıldı

Haziran 2019’da yürürlüğe giren ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği’ kapsamında müteahhit için yüklenebilecekleri proje büyüklüğüne gör esınıflandırıldı.

Yapı müteahhitlerine belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri dikkate alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 grupta yetki belgesi numarası verildi. 20 bin 853 müteahhidin 156’sı A grubu, 52’si B grubu, 73’ü C grubu, 109’u D grubu, 336’sı E grubu, 1337’si F grubu, 850’si G grubu, 17 bin 486’sı ise H grubunda belge numarası sahibi oldu.

 


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