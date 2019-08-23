2023'te yurtdışında 20 lojistik merkez kurulacak

MİRAY ÇİMEN

Türkiye’den yurtdışında lojistik merkez atağı... Bu kapsamda, 2023’te 20 lojistik merkezle toplam 34.2 milyon ton yük kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Türkiye’nin dış ticarette lojistik etkinliğinin artırılması, lojistik maliyeti yükünün azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması ve Türkiye’nin lojistik sektöründe uluslararası konumunun güçlendirilmesi amacıyla yurtdışında lojistik merkezlerin kurulması çalışmaları başlıyor. Bu çerçevede İngiltere’de bir lojistik merkez kurulması için adım atıldı.

MALİYETLERi AZALTACAK

2018 ve 2020 yıllarını kapsayan ‘e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda da kurulacak lojistik üslere ilişkin önemli adımların sinyalleri verilmişti. Bu noktada özellikle, küçük parçaların daha ucuza ve hızlı şekilde taşınması sağlanacak. Bu amaçla, toplu gönderilerin dağıtımı, dünyanın çeşitli noktalarında özel olarak belirlenmiş tedarik üslerinden gerçekleştirilecek. Bu tedarik üsleri, iade maliyetlerinin azalmasını da sağlayarak, e-ihracatın artmasında rol oynayacak.

E-iHRACAT ODAKLI OLACAK

TÜRKİYE’NİN dış ticarette lojistik etkinliğinin artırılması, lojistik maliyeti yükünün azaltılması, nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması ve Türkiye’nin lojistik sektöründe uluslararası konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yurtdışında lojistik merkezlerin kurulması çalışmaları başlıyor. Bu çerçevede İngiltere’de bir lojistik merkez kurulması için adım atıldı. Bu çalışmaya yönelik bilgi alışverişi yapmak için çarşamba günü Ticaret Bakanlığı’nda sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Yurtdışı lojistik merkezlerin daha çok e-ihracat odaklı kurulması planlanıyor. Planlanan çalışmaya ilişkin önümüzdeki dönemde adım atılması bekleniyor.

Hangi işlemler yapılıyor?

Edinilen bilgiye göre, lojistik merkez, her türlü taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme-birleştirme, paketleme ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, çevreci aktarma alan ve donanımlarına sahip tüm faaliyetlerin çeşitli işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği planlanmış alanlara deniyor.