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  3. 2023'te milli gelir 1 trilyon doları aşacak

2023'te milli gelir 1 trilyon doları aşacak

2023'te milli gelir 1 trilyon doları aşacak

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM'ye sunuldu.

Buna göre, 2018’de 784 milyar dolar olan GSYH’nin 2023'te 1 trilyon 80 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Planda kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226.6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9.9’a düşürülmesi, 4.3 milyon ek istihdam yaratılması planlanıyor. Planda şu ifadeler yer aldı: "Yurtiçi tasarruflar ve üretken yatırımlar yükseltilecek; üretim süreçlerinin ihracata dönük bir yapıya dönüşmesi sağlanacaktır."

 

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