2021'de 100 bin KOBİ'nin faturasını indirmeye talibiz

Şirketler için enerji maliyetleri gider kalemleri içerisinde başı çeken unsurlardan. Dolayısıyla enerji maliyetlerini aşağı çekmek, mahalle bakkalından büyük sanayi kuruluşlarına kadar iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri. Koloğlu Grubu şirketlerinden Kolen Enerji’nin iddiası ise ticarethaneleri yılda 1 ya da 2 fatura yükünden kurtarabileceği yönünde. Elektrik perakendesinde dönen kıyasıya rekabetten sıyrılıp, tasarruf sağlayan yazılımlarla işletmelerin daha az fatura ödemelerini sağladıklarını söyleyen Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt’la sektördeki gelişmeleri ve enerji tasarrufunun püf noktalarını konuştuk.

2020 nasıl geçiyor, pandemi elektrik tüketimini etkiledi mi?

Tüketimde 2020 sonuna gelindiğinde muhtemelen 2019’a yakın bir rakama ulaşacağız. Ancak bu tüketimin aylara dağılımında farklılıklar var. Nisan ve mayısta pandeminin etkisini keskin şekilde gördük. Tüketimde yüzde 20’lere yaklaşan bir düşme oldu.Pandemi stresinden çıkınca ise tüketim uçtu. Ağustos, eylül aylarında 2019’un aynı döneminden daha yüksek değerlere ulaşıldı. Enerji fırsatlarla dolu bir sektör. Ama son yıllardaki beklenmedik kur atakları ve perakende tarafındaki anlamsız rekabet bizi zorluyor.

Bütün sektörlerde rekabet var. Sizde ne farklı?

Etik ve rasyonel değil. Bu durum kalitesizliği tetikliyor. Sektöre hasar veriyor. Kârsızlığa yol açıyor. 2020’nin sonunda bunu daha derin yaşadık.

FİYATLAR DİBİN DİBİNDE

Siz fiyatta değil hizmette rekabet etmeyi mi tercih ediyorsunuz?

Fiyatlar zaten dibin dibinde. Abone de ‘şu firma yüzde 1,8 verdi. Sen 1,7 verdin’ diyebiliyor. Bu noktada biz insanlara “Ben sana binde birin çok daha fazlasını tasarruf ettireceğim” diyoruz. Bunu da verimlilik ve tasarrufla yapıyoruz.

Nasıl verimlilik sağlıyorsunuz, biraz anlatır mısınız?

Patronlarının en büyük rahatsızlıklarından biri çalışanların enerji tüketimi konusunda yeterince dikkatli olmaması. Mesela çok sayıda mağazanız var. Ama siz merkezden şubelerdeki elektrik sarfiyatını takip edemiyorsunuz. Yeri geliyor çalışan ‘sabah geldiğimde mağazayı sıcak bulayım’ diye klimayı açık bırakıyor. Aydınlatmaya dikkat etmiyor. Biz bir sistem kuruyoruz. Bu sayede bütün bu tüketim noktalarını takip ediyoruz. Bilgisayar ekranınıza koyduğumuz yazılımla siz de nerede dolap açık kalmış, hangi motorlar gereksiz çalışıyor görüyorsnuz. Zaten nerede aşırı tüketim varsa sistem onu yönetiyor.

Ne kadarlık tasarruf sağlanıyor bu şekilde?

Çalışanların enerji konusunda takip edildiğini biliyor olması bile enerji kullanımını yüzde 7 düşürüyor. Bu rakam verimlilikle yüzde 30’a kadar çıkabilyor.

Bireysel aboneler de kendi tarifesini seçebilir mi?

Bireysel aboneler şu an elektriği maliyetinden düşük fiyata alıyor. Bir ticarethane elektriği 58 kuruşa alıyorsa, bireysel 40 kuruşa alıyor. Mesken aboneleri sübvanse ediliyor. O yüzden bireysele yönelmiyoruz.

2021’e dair beklentileriniz nasıl? Bir atılım planlıyor musunuz?

2021’de pandemiden dolayı enerji tüketiminde ciddi bir düşüş olacağını sanmıyorum. Biz ise Kolen olarak ticaretin kılcal damarlarına, bakkallara kadar ulaşacağımız bir proje hayata geçireceğiz. Şu an 6 bin abonemiz var. Bu projeyle irili ufaklı 100 bin aboneye ulaşacağımızı düşünüyoruz. İddiamız ticari işletmelerin yılda 1-2 fatura daha az ödemelerini sağlamak. 2021’de 100 bin KOBİ’nin faturasını düşürmek ve şirket olarak yüzde 25’lik büyüme sağlamayı hedefliyoruz.

2020 hedefimizi 9 ayda yakaladık

Kolen ne zaman kuruldu, bugüne nasıl geldi biraz anlatır mısınız?

Kolen 2010 yılında, Koloğlu Holding bünyesinde kuruldu. 2013’te de aktif şekilde sahaya çıktık. Bugüne kadar her sene kendimizi katlayarak geldik. 2019’da ciromuz 1 milyar TL’ye ulaştı. Bu sene bütçedeki büyüme hedefimiz yüzde 40 idi. Eylül sonunda bu rakamı yakaladık, önümüzdeki üç ay da eklendiğinde hedeflerimizin üzerine çıkacağız.

Deponu 12’den sonra taşı yemeği dolaba sıcak koyma!

Peki KOBİ’lere ya da bireysel tüketicilere faturalarını düşürebilmeleri için verebileceğiniz ufak ipuçları var mı?

Her şeyden önce enerji alacakları şirketi seçerken aslında bir enerji partneri seçtiklerini unutmamalılar. Uzun soluklu çalışabilecekleri, yarı yolda kalmayacaklarına inandıkları, bilgilendiren, yönlendiren, aynı dili konuştukları bir şirket seçmeye dikkat etmeliler. Diğer taraftan işin tasarruf boyutu çok önemli. Bunun da püf noktaları var. 24 zamanlı enerji alıyorsanız, gece çok ucuz. Sıfır bile olduğu oluyor. Akşam 6- 10 arası, prime time gibi, pahalı. O saatlerde tüketim artışı oluyor. Yapılabilecek her şeyi gece yapmak lazım. Mesela deponu taşıyacaksan gece 12’den sonra taşı.

Hanelerde ise tek zamanlı elektrik kullanıyorsa zamanlama farketmez. Ama 3 zamanlı kullanım varsa tüketim profiliniz rakama yansır. Onun dışında buzdolabına yemeği sıcak koymamak gibi çamaşır makinesini dolunca çalıştırmak gibi yöntemler oldukça etkilidir. Unutmayın en ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

Yeşil enerjiye ilgi var, talep yok!



Sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi yatırımlar yapan şirketler var. Siz de bir yeşil enerji tarifesi çıkardınız. İlgi var mı bu tarifeye?

Bu konu bugün anons edilip, hemen yarın agresif sonuçlar alınacak bir konu değil. Yenilenebilir enerjiye talep var. Ama yeşil enerji tarifesine aynı ilgi yok. Özellikle kredilendirme kuruluşlarıyla çalışan büyük şirketlerden talep geliyor. Almak istiyorlar ama bu fiyata almak istemiyorlar. Çünkü birim fiyatı çok yüksek. Yüzde 20 - 30 daha pahalı. Hareketin gelmesi için arkasından atılması gereken adımlar var. Bu adımlar atılıyor da. Bakanlık, piyasa düzenleyicisi, piyasa işletmecisi gibi kurumların çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kısa bir süre sonra yenilenebilir enerji sertifikalı ürünlerle de desteklendiğinde pazarda o hareketi göreceğiz. Fiyat düşecek, talep artacak.