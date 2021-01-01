2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

AA'da yer alan habere göre buna göre, pasaport bedeli 180 lira olarak uygulanacak. Kimlik kartları 30 lira, sürücü belgeleri ise 225 lira bedelle satılacak.

Pasaport bedeli 180 lira olarak uygulanacak

Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.

Sürücü belgeleri 225 lira bedelle satılacak

Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.