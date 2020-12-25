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  • 2021 yılı cezaları neler oldu, ne kadar zam yapıldı? Çevre kirliğinde ne kadar ceza kesilecek?
25 Aralık 2020 Cuma 17:27 | Son Güncelleme:

2021 yılı cezaları neler oldu, ne kadar zam yapıldı? Çevre kirliğinde ne kadar ceza kesilecek?

2021 yılı cezaları neler oldu, ne kadar zam yapıldı" Çevre kirliğinde ne kadar ceza kesilecek"

2021 yılı cezaları belli oldu. Yeni yıl ile beraber uygulanacak olan cezalarda yüzde 9.1'lik bir artış yaşandı. Hava kirliliğine sebep olmak, egzoz ölçümü yaptırmamak ve konutta gürültü çıkarma gibi nedenler listelendi. Peki, 2021 yılı cezaları neler oldu, ne kadar zam yapıldı? Çevre kirliğinde ne kadar ceza kesilecek?

Yeni yıla kısa bir süre kala çevre kirliliğine dair ceza oranları belli oldu. Yeni yıl ile beraber eski uygulamalar geçersiz olacak. Hava kirliliğine sebep olmak, egzoz ölçümü yaptırmamak, konutta gürültü çıkarmak ve  yurtdışından kaçak atık getirmek gibi cezalar 2021 yılına göre yüzde 9.1'lik bir zam ile arttırıldı. 2021 yılı cezaları neler oldu, ne kadar zam yapıldı?

2021 YILI CEZALARI NELER OLDU, NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yeni yıl ile beraber gelecek olan zamlı tarifler şu şekilde:

Çevreyi kirletene 382 TL

Egzoz ölçümü yaptırmayana 2 bin 67 TL

Standarttan fazla egzoz 4 bin 136 TL

Hava kirliliğine sebep olmak 96 bin 561 TL

Konutta gürültü Bin 594 TL

Ulaşım araçlarıyla gürültü 4 bin 813 TL

İş yeri / Atölye yüksek ses 16 Bin 82 TL

Fabrika/Şantiye/Eğlence gürültüsü 48 bin 275 TL

Toprağa atık bırakmak 96 bin TL

Toprağa atık bırakmak (konut) 2 bin 399

Anız yakmak Dekar Başı 80,39 TL

Yurtdışından kaçak atık getirmek 8 milyon 48 bin TL

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