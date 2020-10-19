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19 Ekim 2020 Pazartesi 16:52 | Son Güncelleme:

2021 yılı bütçe görüşmeleri Çarşamba günü başlıyor

2021 yılı bütçe görüşmeleri Çarşamba günü başlıyor
AA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası hazırlanan 3'üncü bütçe olan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacak.

AA'da yer alan haberde bu yıl ilk kez "program bütçe" esaslarına göre hazırlanan bütçenin görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 21 Ekim'de saat 14.30'da yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Bu arada bu yıl bütçe görüşmeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak. Bu kapsamda Meclis Başkanlığınca, Tören Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapıldı.

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