2021 Ocak memur zammı ne kadar olacak? 2021 Ocak emekli maaşı zammı ne olacak?

2021 Ocak memur ve memur emeklisi zammı ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre; memur ve emekli maaşlarına 2020'nin ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış yapıldı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oldu. Peki, 2021 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

2021 OCAK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri beklenirken zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre ise oranın yüzde 6.35’e çıkması bekleniyor.

2020 TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 3 bin 719 lira oldu. Eşi çalışmayan 2 çocuklu olduğu var sayılan en düşük memur maaşı 4 bin liradan 4 bin 230 liraya yükseldi. En düşük emekli memur aylığı 2661 TL'den 2814 liraya çıktı.

2020 TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya yükseldi.

TEMMUZ 2020'DE ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Kaymakam maaşı 12 bin 002 liradan 12 bin 712 liraya yükseldi. Polis memuru maaşı 6 bin 041 liradan 6 bin 388 liraya yükseldi.

Uzman doktor maaşı 8 bin 203 liradan 8 bin 675 liraya, hemşire maaşı 5 bin 168 liradan 5 bin 465 liraya yükseldi.

Mühendis maaşı 7 bin 047 liradan 7 bin 452 liraya, araştırma görevlisi maaşı 6 bin 690 liradan 7 bin 070 liraya, avukat maaşı ise 6 bin 728 liradan 7 bin 115 liraya yükseldi.