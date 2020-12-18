2021 Memur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli memur maaş zam oranları yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu oldu. Toplu sözleşme toplantıları devam ederken, milyonların enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlara verilen maaş zammında sabit oran yansımasına rağmen, bu oran farklı mesleklere farklı oranlarla yansıtılacaktır. İşte emekli ve memur maşlarına yönelik yapılcak zam oranları...



2020-2021 yıllarında maaşlarda yapılacak artış için toplantı düzenleniyor. Devam eden toplantılarda maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de konuşuluyor.



Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

MEMURA YÜZDE 3 EK ZAM İMKANI

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ 1.500 TL 1.595,25 TL 1.600 1.701,60 TL 1.800 TL 1.914,30 TL 2.000 TL 2.127,00 TL 2.200 TL 2.339,70 TL 2.400 TL 2.556,00 TL 2.600 TL 2.765,10 TL 2.800 TL 2.977,80 TL 3.000 TL 3.190,50 TL 3.200 TL 3.403,20 TL 3.400 TL 3.616,90 TL 4.000 TL 4.254,00 TL

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.