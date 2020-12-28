2021 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Yeni kapıcı (apartman görevlisi) maaşı ne kadar?

2021 kapıcı maaşları gündemde merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Bakan Selçuk “2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu. 2021 yılı asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret ile birlikte kapıcı maaşları da arttı. Peki, 2021 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Yeni kapıcı maaşı ne kadar?

2021 KAPICI MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor.

2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır." ifadelerini kullandı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi." şeklinde konuştu.