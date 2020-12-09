2021 emekli ve memur maaş zam oranları: SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

TÜİK 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin Ocak 2021 zam oranı biraz daha netleşti. Buna göre Kasım ayı enflasyon oranının yüzde 2,3 olarak açıklanması ile birlikte Haziran – Kasım - Aralık dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. Kesin zam tutarı 4 Ocak tarihinde açıklanacak olan emekli ve memurlar için şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları baz alındığında 2021 yılında yüzde 7'lik zam yapılması bekleniyor.

2021 emekli ve memur zam oranları son açıklanan enflasyon oranlarına göre gündemde yer aldı. Buna göre yüzde 7'lik zam öngörülen emekli ve memur için ocak ayı kritik olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZ 6 ZAM

"Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 3 zam alacaklar. Buna ilave olarak Haziran – Aralık dönemi gerçekleşen altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşan kısmı da maaş zammına ilave edilecek. Dolayısıyla şu an için yüzde 3’lük bir enflasyon farkı oluştu bile. Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayında maaşlara yapılacak zam netleşecek. Bu şekilde görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin toplamda yüzde 6 düzeyinde bir zam alması mümkün gözüküyor.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin aylıklarının ise doğrudan altı aylık enflasyona göre zamlandığını belirten Bülbül, "Haziran – Kasım dönemi enflasyon oranı yüzde 7 olarak gerçekleşince SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7’yi bulması söz konusu oldu. Aralık ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin de zam oranı netleşti.



Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ – Kur emeklilerinin zamları sonrası en düşük emekli aylıkları tablodaki gibi gerçekleşebilir.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında hesaplara yatacak.

Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

MEMURA YÜZDE 3 ZAM

Memur ve memur emeklileri Kasım ayı enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.02'lik enflasyon zammı almaya hak kazandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.79'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 860, memur emeklisi maaşı da 2 bin 921 liraya ulaşacak.

524 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 520,70 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı yüzde 3.79 çıkarsa da 524,72 liralık aile yardımı söz konusu olacak.