2021 ekonomide yeniden istikrar yılı' olacak

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye’nin, 2020’yi pozitif büyümeyle kapatacağını belirterek, “2021, ekonomide ve sosyal hayatta yeniden istikrarı sağlama yılı olacak” ifadelerini kullandı. Leblebici “Özellikle yılın ilk çeyreği bir geçiş dönemi olurken, aşının tüm dünyada geniş kitlelere ulaşmasından önceki zaman dilimini iyi değerlendiren ülke ekonomileri, ilerleyen dönemde öne çıkacak” diye konuştu.

ÇARKLAR HIZLANACAK



Ümit Leblebici, “Biz de elbette, başta kontrollü sosyal yaşamın gereklerini yerine getirerek ekonomide istikrar sağlayabilir, ev ödevlerimizi iyi yaparsak 2021’de yeniden yüzde 4 civarındaki potansiyel büyümeyi yakalayabiliriz” dedi. Merkez Bankası’nın attığı adımlar ve ekonomi yönetiminin makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına yönelik yaklaşımının öngörülebilirliği artıracağına dikkat çeken Leblebici, “Bankacılık sektörü öngörülebilirliği daha yüksek, verimliği artırmaya yönelik kredi kanallarını daha etkin bir şekilde kullanabilecektir. Bu da önümüzdeki dönemde reel sektörde çarkların daha sağlıklı bir şekilde işlemesini, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik istikrarı beraberinde getirecektir” değerlendirmesini yaptı.

EKONOMİ AYAKTA KALDI



Açıklamasında 2020 yılını da değerlendiren Ümit Leblebici, şöyle devam etti: “Türkiye bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen yıl sonunda büyümeyi pozitif kapamayı başarabilen nadir ülkelerden birisi olacak. Tek bir sektöre bağımlı olmayan ekonomik yapımız dengeyi sağlamamıza da yardımcı oldu. Sağlık sektörümüzün altyapısının kuvvetli olması, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan sağlık personelimiz, taşımacılık sektöründe ve tarımda çalışan arkadaşlarımız, bütün bankacılık sisteminde hizmet veren meslektaşlarımız tedarik zinciri ve finansal sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayarak ekonomimizi ayakta tuttular.”

TL VARLIKLARA İLGİ ARTACAK



Ümit Leblebici, 2021 yılının, özellikle tasarrufların artırılması yönünde kritik bir rol oynayacağına işaret ederek, “Tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Biz de önümüzdeki dönemde TEB Marifetli Hesap ile Türkiye’de tasarruf alışkanlığını geliştirmeye yönelik adımlarımızı güçlendirerek bu konuda katkı sağlayacağız” dedi. Leblebici, KOBİ’leri desteklemeye 2021’de de devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

DİRENCİMİZİ KANITLADIK



Türk bankacılık sektörünün 2020’de krizlere karşı dirençli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Leblebici, şöyle devam etti: “Sektörümüz, ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir çaba sergiledi. Dijitalleşme ve teknolojiye uzun yıllardır yatırım yapan sektörümüz, salgınla yükselen dijital taleplere yenilikçi uygulamalarla cevap vererek öncü olduğunu gösterdi.”

MB GEREKEN ADIMLARI ATTI



2020’de belirsiz bir dönemden geçildiğini, ekonomileri desteklemek adına tüm dünyada faizlerin düşürüldüğünü belirten Leblebici, Merkez Bankası’nın da faiz düzenlemeleriyle ekonomiyi canlandırmak için gereken adımları attığını vurguladı. Adımların ikinci çeyrekte ekonomiyi desteklediğini aktaran Leblebici, şunları söyledi: “Bu yıl öncelik enflasyonla mücadele olacak. Merkez Bankası’nın kararlı tutumu enflasyonu tahmin edilen seviyelere getirecektir. Merkez Bankamız tarafından belirlenen politika ve sıkı duruş, 2021 yılı enflasyonunun tahmin edilen hedefin bile altında gerçekleşmesine sebep olabilir. Beklentilerin bu yönde değişmesi, yatırım ortamı için gereken uzun vadeli faizlerin şimdiden aşağı gelmesine sebep olmaya başladı.”