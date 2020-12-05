Bekçi olmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni bekçi alım ilanlarının yayınlanmasını heyecanla bekliyor. 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM ve PA bekçilik başvuru şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konuyla ilgili gelecek olan açıklama için gözler PA ve EGM duyurular ekranına çevrildi..

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yeni bekçi alımları için henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Koronavirüs salgını sebebiye emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Bekçi alımları ile ilgili güncel açıklamalar Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020 Bekçi alımı şartları aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?

İLKOKUL

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL

LİSE

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

ÖN LİSANS

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

LİSANS

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.