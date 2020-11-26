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26 Kasım 2020 Perşembe 14:41 | Son Güncelleme:

2021 asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 asgari ücret toplantısı ne zaman" 2021 asgari ücret ne kadar olacak"

2021 asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 2021 asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2021 yılı asgari ücret için ilk toplantının yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2021 asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 2021 asgari ücret toplantısı tarihi belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2021 yılı asgari ücret için ilk toplantının yapılacağı tarihi duyurdu. Peki, 2021 asgari ücret toplantısı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:"2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"

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