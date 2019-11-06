EBRD'den 'Türkiye'nin 2020'de yeniden ekonomik büyümeye döneceği' tahmini

EBRD'nin "Küresel Ekonomi Zayıflarken Gelişmekte Olan Avrupa'da Ekonomik Büyüme Hızı Azalıyor" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, yeni yılda ekonomik iyileşmenin Türkiye ve Rusya'daki daha güçlü performansın itici gücüyle olacağı belirtilerek, "EBRD, Türkiye'nin 2019'da kredi büyümesi desteği, mali teşvik ve artan tüketici güveninin etkisiyle daha önce tahmin edilenden daha küçük bir daralma kaydetmesinin ardından 2020'de yeniden ekonomik büyümeye dönmesini bekliyor." denildi.

- Büyüme tahmini revize edildi

Raporda, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin 0,8 puan artırılarak yüzde eksi 0,2'ye revize edildiği, 2020 yılına ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit tutulduğu bildirildi.

Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği gelişmekte olan ekonomilerde büyüme hızının; küresel büyümenin yavaşlaması, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve küresel otomotiv üretimindeki daralmanın da etkisiyle hız kestiği belirtildi.

EBRD'nin faaliyet gösterdiği tüm bölgelerin 2019 sonunda ortalama büyümesinin, 2018'deki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 2,4'e gerilemesinin beklendiği kaydedilen raporda, EBRD'nin faaliyet gösterdiği tüm bölgelerin 2020'ye ilişkin ortalama büyüme tahmininin ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,9'a çekildiği bildirildi.

Rusya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin 0,4 puan düşürülerek yüzde 1,1'e, 2020'ye ilişkin büyüme tahmininin ise 0,1 puan azalışla yüzde 1,7'e çekildiği belirtilen raporda, "Rus ekonomisinin, bu yılın ilk yarısında katma değer vergisindeki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 0,7 daralmasının ardından 2020'de artan kamu yatırımları ve daha genişlemeci para politikasının katkısıyla büyümesini artırmasını bekliyoruz." denildi.

Güneydoğu Avrupa bölgesinin büyümesinin bu yılın sonunda yüzde 3,3, 2020 sonunda ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin de bu yılın sonunda ortalama 3,7, 2020 sonunda yüzde 3,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı. (AA)