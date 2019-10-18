2020'de kamuya 60 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı ve soruları yanıtladı. Kamuya yeni alınacak personel sayısının önemli bir bileşen olarak belirlendiğini dile getiren Ağbal, “2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır” diye konuştu.

OPERASYONA KAYNAK VAR

Ağbal, Barış Pınarı Harekatı için gereken kaynağa dair bir soruya, “İhtiyaç olan her türlü bütçe kaynağı hem bütçede öngörüldü, hem ilave ihtiyaç gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var” yanıtını verdi. Ağbal, savunma ve güvenlik için bütçeden 141,1 milyar lira kaynak ayırıldığını ifade etti.

EYT İÇİN PAY AYRILMADI

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi” dedi.

88.5 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal: Merkezi yönetim kurum ve kuruluşları tarafından 2020 yılında toplamda 88,5 milyar lira kamu yatırımı yapılacak. Ulaştırmadan imalat sanayiine, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda özel sektör yatırımlarını da destekleyecek şekilde, 11. Kalkınma Planı’nda öngörülen verimliliği artıracak kamu yatırımlarına 2020 bütçesinde özel önem verildi. Büyükşehir belediyelerimizle il özel idarelerimize ayrılan kaynak yüzde 18,2 artarak 97,3 milyar liraya çıkarıldı.

BÜTÇENİN %16.1’İ EĞİTİME AYRILDI

Ağbal, “Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020’de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak” diye konuştu. Öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni destekler sağlamaya devam edeceklerine dikkati çeken Ağbal, “Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak” dedi.

SOSYAL YARDIM HARCAMALARI İÇİN 69.5 MİLYAR

Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerini anlatan Ağbal, “Sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarı 69,5 milyar liraya çıktı. Ödeme gücü olmayan vatandaşlar için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferleri 13,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Yine 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için bütçeden 11,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

GİDERLER 1.09 TRİLYON LİRA

ağbal, “2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü” diye konuştu.

182 milyar lira gelir vergisi

Ağbal, 2020 yılı vergi gelirlerinin alt kalemlerine ilişkin, “Gelir vergisi 182,1 milyar lira, kurumlar vergisi 89,4 milyar lira, ÖTV 75,2 milyar lira, dahilde alınan KDV 57,8 milyar lira, ithalatta alınan KDV 158,1 milyar lira olarak öngörülmüştür” ifadesini kullandı.

RAKAMLARLA 2020 HEDEFLERİ

- Yüzde 5 büyüme

- İstihdamda 1 milyon 52 bin artış

- 190 milyar dolar ihracat

- 34.3 milyar dolar seyahat geliri

- Yüzde 1.2 cari açık

- Yüzde 8.5 enflasyon

- Bütçe açığının milli gelire oranı %3

TARIMA AYIRILAN PAYDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Ağbal, “Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık” dedi. Naci Ağbal, “2020’de KÖYDES projesi için 1,5 milyar lira, SUKAP projesi için 800 milyon lira ve sokak aydınlatma harcamaları için ise bütçeden 2,4 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü” diye konuştu.

AR-GE İÇİN 5.5 MİLYAR

Naci Ağbal: 2020 bütçesinde kamunun ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları için ayırdığımız miktarı artırdık ve 5,5 milyar liralık bir kaynak öngördük.

SAĞLIĞA AYRILAN KAYNAĞIN ORANI % 17.2

Ağbal, sağlık hizmetleri için de her yıl artan oranda kaynak ayırdıklarını belirterek şunları kaydetti: 2020 yılı bütçesinde sağlığa 188,6 milyar lira kaynak ayırdık. 2002 yılında bütçeden sağlığa ayrılan kaynağın oranı yüzde 11,3’tü, 2020 yılında biz bu oranı yüzde 17,2 olarak öngörüyoruz. Dolayısıyla eğitim ve sağlık bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı bütçesinin de en önemli sacayağını oluşturuyor.

ÖZELLEŞTİRME HEDEFİ: 10 MİLYAR

“2020’de özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir hedefimiz var” diyen Ağbal, “Gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak” diye konuştu.