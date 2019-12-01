2020 yılbaşı bileti fiyatları nedir? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları araştırılıyor. 2020 yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Her yıl yeni yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiyeyi yılbaşı çekilişinde veriyor. Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti. Bu yıl ikramiyenin ne kadar olduğuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.