2020 Yeni MTV oranı listesi: Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) 2020 ne kadar oldu?

2020 MTV zam oranı araştırılan konular arasında yer alıyor. MTV zam oranları listesi yoğun ilgi görüyor. 22020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak duyuruldu.TM Dijital Haber Merkezi 2020'de ödenecek MTV tutarlarını derledi. Haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 MTV NE KADAR OLDU?

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu genel tebliği de yayımlandı. Buna göre vergi, harç ve cezalardaki artış da yüzde 22,58 olarak tespit edildi.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında MTV tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Karar’ın . maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

İŞTE MTV TUTARLARI(01/01/2018 ÖNCESİ TESCİL)

TM Dijital Haber Merkezi 2020'de ödenecek MTV tutarlarını derledi. İşte detaylar...

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 861 TL

2020 MTV’si: 964.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 TL

2020 MTV’si: 2946.64 TL

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 TL

2020 MTV’si: 4670.4 TL

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 TL

2020 MTV’si: 672 TL

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 TL

2020 MTV’si: 1258.88 TL

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 TL

2020 MTV’si: 2316.16 TL

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 TL

2020 MTV’si: 3596.32 TL

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 TL

2020 MTV’si: 376.32 TL

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 TL

2020 MTV’si: 730.24 TL

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 TL

2020 MTV’si: 1364.16 TL

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 TL

2020 MTV’si: 2114.56 TL

(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 TL

2020 MTV’si: 964.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 TL

2020 MTV’si: 1059.52 TL

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 TL

2020 MTV’si: 1156.96 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 TL'ye kadar

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 TL arası

2019 MTV’si: 1649 TL

2020 MTV’si: 1846.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 TL ve üstü

2019 MTV’si: 1799 TL

2020 MTV’si: 2014.88 TL

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 2911 TL

2020 MTV’si: 3260.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 3176 TL

2020 MTV’si: 3557.12 TL

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 4586 TL

2020 MTV’si: 5136.32 TL

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 5003 TL

2020 MTV’si: 5603.36 TL

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.