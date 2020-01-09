2020 Ocak ayı kira zammı ne kadar? 2020 Ocak kira artışı nasıl hesaplanır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşmenin senelik olarak yenilenmesi halinde kira bedelinde yıllık zam yapılıyor. Kira sözleşmesi bu ay yenilenenler yeni yılda kendilerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2020 Ocak ayı kira zammı ne kadar? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların merak ettiği kira artış oranları geçtiğimiz günlerde belli oldu. TÜİK, enflasyon oranlarını 3 Ocak'ta açıkladı. 2020 Ocak kira artışı nasıl hesaplanır? yanıtı haberimizde.

2020 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15.18

Zam bedeli: 151 lira

Zamlı kira bedeli: 1.151 lira

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?



Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabildi.



ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ



Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.



Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.