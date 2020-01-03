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Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri belli oldu

Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri belli oldu

Kamu lojmanları kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.

Kamu lojmanları kira zammı için uygulanacak olan oranlar, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı.

Alınan bilgiye göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında kalan kamu konutlarının bu yıl her bir metrekare aylık kira bedelleri ile aylık kira bedeli dışında kalan ve konutta oturanlarca karşılanması gereken kaloriferci ile kapıcı ücretleri, elektrik bedelleri ve elektriğe bağlı sistemler için öngörülen bedeller (su bedelleri hariç) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları dikkate alınarak yüzde 14 oranında artırıldı.

Yeni bedeller, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,69 lira/metrekare, kalorifersiz konutlarda 4,21 lira/metrekare ve kaloriferli konutlarda 5,53 lira/metrekare olarak belirlendi.

Bu bedellere ek olarak aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilen ve ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,21 lira yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.

(AA)


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