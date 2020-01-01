2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler Ocak 2020 kira artış oranında..

2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtu hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından araştırılıyor. Kira artışı hesaplamasında önceden ÜFE baz alınıyordu. 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Gözler Ocak 2020 kira artış oranında.. 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ocak 2020 kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Ocak 2020 Cuma gün saat 10:00’da açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?



Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.



KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK AYI HESAPLAMA ÖRNEĞİ



Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.



Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.