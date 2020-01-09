Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8891
  • 6,5465
  • 302.423
  • 115694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. TİM Başkanı Gülle 2020 ihracat hedefini açıkladı

TİM Başkanı Gülle 2020 ihracat hedefini açıkladı

TİM Başkanı Gülle 2020 ihracat hedefini açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.

Avro/dolar paritesinin ihracata olumsuz etkisinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor." diye konuştu.

(AA)


Kubilay Aka'dan ilan-ı aşk gibi açıklama!
'Ayrıldığımızdan haberim yok'
'Uzatmanın bir anlamı yok'
Serenay'dan taklit iddialarına yanıt!
Özcan efkar dağıttı
<p>Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn´un, ´kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırıml

Nissan´ın Eski CEO´su Böyle Kaçırıldı! Japonya-Türkiye-Lübnan Hattındaki Firardan Yeni Görüntüler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İncirlik Hava Üssü'nde son durum

Kilosu 600 liradan satılıyor! kanser hastalıkları için alıyorlar