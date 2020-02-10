2020 EFT ücretlerine ilişkin düzenleme yapıldı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. Vatandaşlar "2020 EFT ücreti ne kadar oldu? EFT ücreti en fazla ne kadar kesilir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü. EFT ücreti üst sınırı haberimizde yer alıyor.

EFT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

BDDK’dan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Merkez Bankası’ndan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü.

Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecek.

İşlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.

EFT SAATLERİ

Çoğu zaman elektronik fon transferleri 08.30 – 17.30 saatleri arasında yapılıyor olsa da bu zaman dilimi bankalardan bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalarda bu süre bitimi uzarken, bazı bankalarda süre azabiliyor. EFT saatlerini bankaların çağrı merkezlerinden öğrenebilmek mümkün olduğu gibi aynı zamanda resmi web siteleri aracılığıyla da öğrenmek mümkündür. Bankanızın EFT saatlerini resmi web siteleri üzerinden öğrenmek için bankalar tarafından yayınlanması zorunlu olan “İşlem limitleri ve İşlem Saatleri” sayfasına ulaşmanız gerekiyor. Bankaların resmi web sitelerinde yer alan site içi arama alanlarından bu sayfaya kolayca ulaşabilirsiniz.

EFT NEDİR?



EFT hayatlara 1992 yılında girmiş bir işlemdir. Büyük kolaylıklar sağlaması sebebiyle tercih edilebilirliği artmış olan bu yöntem, birçok anlamda kolaylıklar vaat etmektedir. T.C.M.B. tarafından düzenlenen bu işlemde TL cinsi paraların bankalar arasında transferi sağlanmaktadır.