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  3. 2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay budama paraları için tarih verildi mi?
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:50 | Son Güncelleme:

2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay budama paraları için tarih verildi mi?

2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek" Çay budama paraları için tarih verildi mi"

Çay üreticileri 2020 yılı çay budama paraları hakkında araştırmalara başladılar. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay budama paraları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

2020 çay budama paraları hakkında araştırmalar hız kazandı. Çay üreticileri ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek olan ödemelere gözlerini çevirdiler. 2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay budama paraları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Geçen sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedel ödendi. İşte tüm merak edilenler..

ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

GEÇEN SENE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı, şunları söyledi:

"Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, üreticilerimizin hesabına yatıracağız."

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