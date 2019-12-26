2020 asgari ücrette son dakika gelişmesi
Asgari ücretin 2020’de ne kadar olacağı belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün dördüncü kez toplandı. Son dakika gelişmesine göre, 2020 asgari ücret net 2 bin 324 lira oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı.
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.
Bakan Selçuk, açıklamasında, "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." dedi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA
Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise asgari ücret normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
AA