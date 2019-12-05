2020 asgari ücreti nasıl belirlenecek?

Her yıl aralık ayının en önemli gündem maddelerinden birisidir asgari ücret. Çalışanların ve işverenlerin gözü açıklanacak asgari ücrette olur.

Çalışanlar, ellerine ne kadar para geçeceğini hesaplarken, işverenler işçilik maliyetlerinin ne kadar artacağını düşünüyor.

Türk-İş'in asgari ücret talebi 2.578 TL olacak. DİSK 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3200 TL olmasını talep ediyor.Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor. TİSK ise, 2020-2021 hedefleri dikkate alınmadan rakam söylenmesini doğru bulmuyor.

2019 yılının bitmesine az bir süre kaldı ve aralık ayının son haftasında asgari ücretin açıklanacak.

Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında genellikleasgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapıldığı görülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,18 olarak açıklandı.

Dolayısıyla asgari ücret artışının yüzde 12,18 ile yüzde 15 aralığında olması beklenebilir. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2.558,40 TL olarak uygulanıyor.

Bu durumda 2020 yılı için asgari ücretin en az 2.870 TL brüt ve 2267 TL net olacak. Enflasyon hedefinin üzerinde bir artış öngörülmüş ise en az 2.942 TL brüt ve 2324 TL net olması mümkün olacak. Ancak henüz bir rakam dillendirmek için çok erken, tarafların ortak bir noktada buluşup buluşmayacağı, hatta 2020 yılında asgari ücret desteğinin uygulanıp uygulanmayacağı önemli olacak.