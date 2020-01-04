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  3. 2020 AGİ ne kadar oldu? Bekar, eşi çalışmayan, evli 2,3 çocuklu AGİ 2020 ne kadar?

2020 AGİ ne kadar oldu? Bekar, eşi çalışmayan, evli 2,3 çocuklu AGİ 2020 ne kadar?

2020 AGİ ne kadar oldu" Bekar, eşi çalışmayan, evli 2,3 çocuklu AGİ 2020 ne kadar"

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olması ile birlikte 2020 AGİ ne kadar oldu? Bekar, eşi çalışmayan, evli 2,3 çocuklu AGİ 2020 ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2020 AGİ tutarları tablosu da açıklandı. Buna göre en düşük AGİ ödemesi 220,73 TL oldu. 2020 AGİ tablosu ve tutarlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 AGİ ne kadar oldu?  Bekar, eşi çalışmayan, evli 2,3 çocuklu AGİ 2020 ne kadar? gibi soruların yanıtları milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.  Asgari ücretin belirlenmesinin hemen ardından, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. 2020 AGİ tutarları tablosu ortaya çıktı. Buna göre en düşük AGİ ödemesi 220,73 TL oldu. 2020 AGİ tablosu ve tutarlarını sizler için derledik.. 

2020 AGİ NE KADAR OLDU?  

Bekar                                            220,73TL

Evli eşi çalışmayan                       264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışan                               220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu           253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu           286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu           331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu           353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu           375,23 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. 

AGİ NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?
AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.


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